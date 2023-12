Tragico incidente a Taurianova, auto esce di strada e si schianta contro un palo: morto un 50enne

L’improvvisa uscita dalla carreggiata, quindi lo scontro frontale con un palo della pubblica illuminazione. Questa la dinamica dell’incidente stradale che, nella mattinata, è costato la vita a Giuseppe Gangemi, cinquantenne di Taurianova. Il sinistro, avvenuto sulla trafficata ex via II Circonvallazione, si sarebbe consumato tra le 8 e le 8,30. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto di colore grigio. Uno schianto “anomalo”, alla luce degli elementi riscontrati durante il sopralluogo, le cui cause sarebbero ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Forse un malore del conducente. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni passanti, immediato è stato l’intervento dei carabinieri del locale Comando Stazione coordinati dal maresciallo Salvatore Barranco.