'Ndrangheta a Reggio, processo Pedigree: 3 assoluzioni e 11 condanne. C'è anche Seby Vecchio

Tre assoluzioni – Antonino Serraino (difeso dagli avvocati Carlo Morace, Natascia Sarra e Alessandro Serraino), Paolo Russo (difeso dagli avvocati Basilio Pitasi e Saverio Gatto) e Davide Barbaro (difeso dall'avvocato Lorenzo Gatto) – e 11 condanne in Corte d'Appello a Reggio (presidente Tarzia, a latere Lauro e Palermo) per capi e gregari della cosca di 'ndrangheta Serraino sul banco degli imputati nel processo “Pedigree”. Tra i condannati (4 anni e 2 mesi) il collaboratore di giustizia Seby Vecchio, fino all'arresto per questa indagine poliziotto in servizio (seppure sospeso) con una lunga parentesi professionale alla “catturandi” della Squadra Mobile e diversi incarichi nel panorama politico della città tra le fila del centrodestra: presidente del Consiglio comunale e assessore alla Pubblica istruzione. Condannato anche l'altro collaboratore di giustizia coinvolto in “Pedigree”: Daniele Filocamo, 2 anni e 10 mesi. Condanne pesanti per Domenico Sconti (11 anni e 8 mesi), Antonino Barbaro (14 anni e 8 mesi, seppure con riduzione per il riconoscimento della continuazione tra reati), Salvatore De Lorenzo (11 anni e 8 mesi).