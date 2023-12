Caporalato nella piana di Gioia Tauro: 27 aziende sospese nel 2023. Sanzioni per oltre 1,3 milioni

Nel 2023 attività sospesa per 27 aziende agricole della piana di Gioia Tauro in seguito a controlli del commissariato di polizia locale in sinergia con la Polizia Metropolitana e l’Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo di prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori. Nel mirino, in particolare, lo sfruttamento di extracomunitari, spesso adibiti al lavoro nei campi senza regolare contratto e con orari di lavoro e retribuzioni inadeguate alla quantità e qualità del lavoro svolto.

I servizi svolti ad oggi dall’inizio dell’anno hanno consentito di controllare ben 684 lavoratori e 178 aziende, riscontrando 80 casi di lavoro nero. A seguito di tale attività, 42 persone sono state denunciate All’autorità Giudiziaria. Sono state, inoltre, elevate 205 sanzioni amministrative per un importo totale di 1.345.400 euro. I controlli hanno consentito di accertare anche la regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e di effettuare, con il coordinamento del locale Ufficio Territoriale del Governo, periodici censimenti della popolazione presente nella tendopoli di San Ferdinando.