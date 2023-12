Nuovo ospedale della Piana a Palmi: i 16 anni di un’incompiuta

Sedici anni. Non è certo un’altra felice ricorrenza quella che si “celebra” a Palmi e nella Piana di Gioia Tauro nella giornata di oggi, in occasione del sedicesimo anniversario dell’Accordo di Programma Ministero-Regione del 7 dicembre 2007 che dava il via al procedimento per l’Ospedale della Piana di Gioia Tauro. Otto anni e mezzo, invece, gli anni trascorsi dal mese di aprile del 2015 quando era arrivata la sottoscrizione del contratto di concessione tra Regione Calabria, Asp e la società “Ospedale della Piana di Gioia Tauro” per la costruzione del nuovo nosocomio a Palmi, nei terreni adiacenti l’Istituto agrario a poca distanza dallo svincolo autostradale.

A dire il vero qualcosa si è mosso nel corso dell’ultimo anno con l’avvio dei lavori per la rimozione dei tralicci presenti sul terreno. Un piccolo passo ma non certo abbastanza per un territorio da tempo carente della necessaria offerta sanitaria. Intanto si resta in attesa del progetto definitivo e di quello esecutivo e dell’avvio vero e proprio dei lavori.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio