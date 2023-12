A Gioia Tauro Sorical sta lavorando già da mesi... ma la rete idrica comunale è vecchia

Arrivano i chiarimenti dell’ente di gestione regionale del servizio idrico, Sorical rispetto all’ennesimo guasto ad una pompa di sollevamento dell’impianto “Petrace” che nelle giornate tra martedì e mercoledì scorsi ha lasciato per oltre 24 ore una città di 20mila abitanti come il capoluogo pianigiano senza un goccio d’acqua potabile, soprattutto nelle zone alte del centro urbano. Centinaia i cittadini arrabbiati ed esasperati che avevano inondato di telefonate il centralino del Comune e la stessa utenza personale del sindaco Alessio per lamentare disagi; scuole costrette ad anticipare l’uscita degli studenti, molti esercizi commerciali chiusi, disservizi soprattutto nella zona alta della città, ospedale e caserme comprese. Tanto che lo stesso Alessio, conseguentemente all’interruzione del regolare flusso idrico in città, aveva inviato formale contestazione alla Sorical richiedendo la nuova convocazione urgente del tavolo tecnico riunitosi l’ultima volta lo scorso 16 ottobre.

