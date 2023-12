I problemi più sentiti dai reggini? Strade groviera e carenze idriche

I cittadini segnalano ma spesso il Comune fa fatica risolvere i problemi. Funziona il servizio avviato da Palazzo San Giorgio per consentire agli utenti di procedere con l’indicazione delle situazioni problematiche in città. Ovviamente a primeggiare sono quelle relative all’arredo urbano (alberi pericolanti), degrado stradale e disservizi idrici. Nonostante però la notevole mole di segnalazioni – alcune delle quali sono datate di oltre un mese – gli uffici e le società che operano per conto del Comune sono in netto ritardo nel dare risposte ai segnalanti.

Le foto che vengono anche caricate dagli stessi cittadini sono emblematiche di quanto sia difficile la situazione in molti quartieri periferici, e non solo. Le buche rappresentano sempre il più grande problema avvertito dai cittadini nella vita quotidiana, ma anche la carenza idrica è molto sentita tra la popolazione, così come le perdite fognarie.

