Traffico di stupefacenti da Locri verso il Nord, processo “Molosso”: due condanne e due assoluzioni

Si è concluso con due condanne, a complessivi 10 anni e 8 mesi di carcere e 48mila euro di multa, e due assoluzioni, il filone in abbreviato del processo scaturito dall’operazione “Molosso”. All’esito della camera di consiglio il gup di Reggio Calabria, Claudio Treglia ha escluso la sussistenza dell’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacenti. Per il resto, ha dichiarato l’imputato Cosimo Damiano Celestino responsabile di dei capi di imputazione e, riconoscendo il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di 5 anni e 24 mila euro di multa. L’altro imputato condannato è Ilario Manno, ritenuto responsabile di 4 capi di imputazione, e previo riconoscimento del vincolo della continuazione e dell’applicazione della diminuzione per il rito è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione e 24 mila euro di multa.

