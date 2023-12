'Ndrangheta a Bagnara, inchiesta "Family gang": rideterminate le condanne I NOMI

Sono state tutte e 7 rideterminate le condanne a carico degli imputati dell'operazione “Family gang”, per i quali la Corte Suprema di Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente sentenza. Riduzione di pena, quindi, in Corte d'Appello a Reggio Calabria "in riforma della sentenza del Gup emessa il 16 luglio 2019", per Fortunato Praticò (17 anni e 19 giorni), Rocco Perrello (3 anni, 5 mesi e 10 giorni), Samantha Leonardis (1 anno, 10 mesi e 20 giorni), Fabio Praticò (7 anni, 2 mesi e 20 giorni), Vincenzo Caratozzolo (9 mesi e 10 giorni), Fabio Cacciola (2 anni e 2 mesi) e Domenico Scarcella (10 mesi). La Corte d'Appello si è riservata "in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni sospendendo per il periodo corrispondente i termini di custodia cautelare".

Nell'inchiesta “Family gang” la Procura di Reggio aveva messo nel mirino un gruppo accusato di aver scorrazzato a Bagnara progettando di “conquistare” la cittadina della Costa Viola sparando, intimidendo, bruciando macchine.