Reggio, è destinato a rimanere chiuso il mercato di via Filippini

Una gara deserta. La terza. Anche il tentativo del Comune di affidare la gestione del mercato coperto di via Filippini non è andato a buon fine. Un segnale che lascia pensare rispetto all’appetibilità della struttura. I “correttivi” al capitolato per rendere la gara più appetibile evidentemente non hanno funzionato. E adesso l’Ente dovrà decidere cosa fare di questa struttura nel cuore della città. Dopo che anche il secondo tentativo di affidare la gestione del mercato di via Filippini non è andato a buon fine, Palazzo San Giorgio aveva cambiano le condizioni per “incoraggiare” le imprese a investire. Un sito che come ha più volte ribadito l'assessore comunale alle Attività produttive, Angela Martino rappresenta «un attrattore turistico e culturale perché il comparto agroalimentare è focale per lo sviluppo della città. Ne rappresenta una notevole peculiarità assieme culturale».

