Reggio, la Scuola nazionale dell’amministrazione diventa una bella realtà: il 15 dicembre si firma il protocollo

«Ogni promessa è debito». Così recita un antico adagio. E così la squadra di Forza Italia ha fatto mantenendo gli impegni di recente assunti: la Scuola Nazionale dell'Amministrazione non resta un annuncio vuoto ma presto aprirà i suoi battenti nella nostra città. All’annuncio dato in tandem dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e l’on. Francesco Cannizzaro, stanno seguendo fatti concreti. E si stanno concatenando – questa la vera novità – in tempi quasi da record. È stato, infatti, già tutto predisposto per la firma del protocollo d’intesa che chiuderà l’iter burocratico e metterà ufficialmente nero su bianco l’apertura a Reggio Calabria della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Una buona notizia e, di questi tempi, non è poco.

