Reggio, prime richieste di pena concordata per la gang dello spaccio di Sbarre

Due, tre già in fase avanzata, altrettante in fase di valutazione e di conteggi: la strategia delle richieste di concordato di pena irrompono dagli scranni delle difese a favore degli imputati del processo d'Appello “Sbarre”. Nessun accordo al momento, ma emerge con grande evidenza la sostanziale ammissione della partecipazione e del ruolo nella gang della droga che monopolizzava le piazze dello spaccio della cintura urbana sud di Reggio, e nello specifico tra ruderi e sterpaglia degli ex rioni Guarna e Caridi o nei crocevia di viale Calabria.

In attesa delle interlocuzioni formali con la Procura generale, il collegio giudicante si è riservata ogni decisione. Il processo “Sbarre” è stato rinviato al 20 marzo del nuovo anno quando si definiranno le richieste di concordato pene. Nella stessa udienza, come anticipato dalla Corte, si incardinerà il giudizio con la relazione introduttiva dei Giudici.

Sul banco degli imputati 20 persone: i 18 già condannati dal Gup, alcuni dei quali pesantemente tenuto conto delle riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito alternativo, e i 2 assolti.

