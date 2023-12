Reggina-Locri: aria di derby al Granillo

È il giorno del derby Reggina-Locri. Appuntamento nel pomeriggio al Granillo. Gli amaranto sono intenzionati a dare seguito al successo di Ravanusa contro il Canicattì, lo stesso cercheranno di fare i granata reduci dall’affermazione interna sull’Igea Virtus. Prevista una buona cornice di pubblico.

Trocini ha chiesto ai suoi giocatori di riscattare il ko casalingo col Real Casalnuovo che ha creato un po’ di malumore in seno alla tifoseria. Ieri mattina l’allenatore ha incontrato la stampa al centro Sant’Agata nella consueta conferenza pre-gara: «Abbiamo intenzione - ha esordito - di invertire il trend casalingo, provando a vincere così come ci capita sistematicamente in trasferta dove, per media punti, siamo dietro soltanto a Trapani e Vibonese».

Sulla campagna di rafforzamento ha preferito glissare: «Non è corretto che ne parli io, anche perché i direttori stanno lavorando e si occupano loro delle trattative». Ha poi aggiornato la situazione dell’infermeria: «Barillà e Rosseti, pur non essendo al top, hanno partecipato alla rifinitura e quasi certamente saranno convocati. Zucco non ha recuperato. Gli altri sono tutti disponibili. Tornando all’incontro di domani, (oggi ndc) non si può sbagliare. A tal proposito, vedo i miei in forma. Ma per ricreare nuovamente l’entusiasmo bisognerà battere il Locri. Lo sperano i nostri sostenitori che saranno numerosi».

Passaggio anche su Porcino che ha esordito domenica scorsa: «Non è una sorpresa per quanto mi riguarda. Toti è un valore aggiunto. E’ un ragazzo positivo, trascinatore, determinato». Elogi anche nei confronti di Altamura che nel match di Ravanusa ha fornito l’assist decisivo: «Ha grandi qualità, possiede un tiro preciso e riesce a smarcarsi facilmente. Sette giorni fa è stato utile e lo sarà anche nel derby». Spazio per Zanchi? «Ancora non ho deciso. E’ un terzino sinistro perché è il ruolo che più gli si addice. All’occorrenza, può essere impiegato anche nella difesa a tre. Si tratta di un elemento di grande personalità». Chi in coppia con Bolzicco? Trocini sfoglia la margherita: «Tommy può avere accanto sia lo sgusciante Altamura che Rosseti. Lorenzo, fino ad ora, ha avuto sempre problemi che non gli hanno consentito di rendere al massimo. Sta comunque gradualmente ritrovando la condizione migliore. Negli ultimi sedici metri è molto efficace e i suoi movimenti sono preziosi perché ne traggono giovamento pure i centrocampisti».

Provazza sì, Provazza no, il tecnico è in fase di valutazione: «Fisicamente è al top, anche se deve trovare continuità mentale. Si accende e si spegne durante i novanta minuti. Quando non ha la palla, inoltre, si distrae e questo non può accadere. Probabilmente sente parecchio il peso della maglia e l’aver sbagliato il gol del raddoppio lo ha reso nervoso. Gli siamo stati vicino nel corso della settimana, motivandolo ad essere protagonista».

I prossimi impegni. La Reggina, dopo il Locri, affronterà in trasferta la Sancataldese e successivamente riceverà la visita dell’Igea Virtus. Il torneo di serie D dal 20 dicembre andrà in pausa, per poi riprendere domenica 14 gennaio. Si prevede una lunga sosta.