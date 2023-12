Gioiosa Jonica, le navi dei veleni e il caso De Grazia: ucciso per tenere sepolta la verità?

Si è tenuto all’auditorium comunale l’incontro sul tema “Il caso De Grazia. Alla ricerca della verità negata”, organizzato dall’associazione “Don Milani” con la collaborazione di “Legambiente circolo di Reggio Calabria” e il patrocinio del Comune. Durante la serata si è parlato della vicenda del ufficiale della Capitaneria di porto Natale De Grazia morto in circostanze misteriose mentre indagava sulle “navi a perdere”, quelle carrette del mare fatte affondare per smaltire illecitamente rifiuti tossici.

Una storia che ha ancora troppi lati oscuri visto che in un primo momento si era stabilito che De Grazia fosse morto per cause naturali e solo in seguito, dopo ulteriori perizie si era parlato di possibile avvelenamento. Domani ricorre il 28° anniversario della morte del colonnello, una morte che l’associazione “Don Milani” non vuole finisca nel dimenticatoio. Da qui la decisione di dialogare con Nuccio Barillà, storico esponente di Legambiente di Reggio Calabria e amico di De Grazia. A intervistarlo è stata Mariaelisa Giocondo, presidente dell’associazione “Don Milani”.

