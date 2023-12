Porti dello Stretto, via libera della Regione Calabria: solo da Villa un parere negativo

Via libera della Regione al Documento di programmazione strategica di sistema dell’Autorità portuale dello Stretto. Con la pubblicazione della delibera di giunta sul Bollettino ufficiale, completa un nuovo step il documento approvato lo scorso maggio dal Comitato di gestione e che definisce gli obiettivi di sviluppo dei singoli porti, che sulla sponda calabrese sono Reggio, Villa San Giovanni e Saline Ioniche.

Dal provvedimento della Regione si apprende che hanno espresso parere positivo i Comuni di Reggio e Montebello Jonico sulla sponda calabrese, Milazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela sulla sponda calabrese e la Regione Siciliana. Negativo, ma non ostativo, il parere di Villa San Giovanni, i cui rilievi sulla localizzazione del nuovo porto «saranno oggetto di trattazione – annota la stessa Authority – in sede di redazione del Piano regolatore portuale».

Per quanto riguarda la posizione della Regione Calabria, il Dpss «risulta essere – si legge nella delibera di giunta – in linea con gli obiettivi del Piano regionale dei trasporti e altri atti di pianificazione e programmazione regionale» mentre «le controdeduzioni espresse dal presidente dell’Autorità di sistema portuale al parere negativo espresso dal Comune di Villa San Giovanni sono in linea con la normativa», avendo comunque l’Adsp «riconosciuto il diritto al Comune di esplicitare, sin da questa fase preparatoria all’avvio del percorso di formazione del nuovo Piano regolatore portuale, alcuni elementi di dettaglio della futura pianificazione che ha pertanto indicato nel provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e si fa riserva di valutare in sede di redazione del Prp».

