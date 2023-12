Ospedale di Locri, lanciato il bando per nuovi medici “a gettone”

Tornano i medici “a gettone” negli ospedali del territorio metropolitano. Con deliberazione n° 1108 di ieri, la direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia ha diramato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi libero-professionali a laureati in medicina e chirurgia, specializzati in Gastroenterologia, chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, Cardiologia, Chirurgia generale, Radiodiagnostica e Ostetricia e ginecologia.

Una decisione che segue di poche ore l’allarme lanciato dal presidente della sezione locridea dell’associazione “Tribunale per i diritti del malato e del cittadino” Pino Mammoliti, che evidenziava come, a seguito del collocamento in quiescenza dei primari delle unità operative di Gastroenterologia e Urologia dell’ospedale spoke della Locride, si fosse ulteriormente acuito il problema della carenza di personale, tanto da non rendere possibile, in alcuni casi, l’erogazione di prestazioni sanitarie.

