Miramare di Reggio, il Comune affida uno studio per il rilancio della struttura alberghiera

Sul Miramare non si può più sbagliare. L’amministrazione Falcomatà che attorno allo storico immobile di pregio ha legato a doppio filo le sue vicende continua a vedere nel futuro dell’immobile una vocazione ricettivo turistica. E per individuare la sua posizione ottimale sul mercato ha affidato un’indagine ad una società internazionale leader nel settore, la IHTA s.r.l.(International Hotel and Tourism Advisors), membro del network internazionale Horwath HT. Come si legge nel documento di affidamento. «L’ente intende procedere - nelle more dell’esito della procedura di valutazione della proposta dell’Amministrazione Giudiziaria della società attuale conduttrice dell’ex albergo Miramare, finalizzata alla novazione contrattuale - all’affidamento delle attività di analisi per il miglior utilizzo del predetto albergo. L’obiettivo è quello di redigere uno studio che, in seguito ad un’approfondita analisi di mercato, ipotizzi la migliore configurazione funzionale dell’hotel in termini di spazi e funzioni, alla quale far seguire lo sviluppo di un Business Plan per valutare i risultati economici che un complesso ricettivo così ipotizzato potrebbe conseguire».

