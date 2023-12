Paura nel Reggino, crollano cornicioni all'interno della galleria Limina. L'Anas ripristina il tratto

Allarme rientrato. Almeno per ora..Anas ha riaperto questa notte la galleria 'Limina' sulla strada statale 682 'Jonio Tirreno' a Cinquefrondi. La chiusura si era resa necessaria a causa del distaccamento superficiale, di parti di calcestruzzo, "nella parte esterna - chiarisce una nota di Anas -della galleria artificiale lato Mammola (Jonio)".

Sempre Anas a chiarire che "Nel dettaglio, il tratto stradale era stato interdetto questa notte per circa due ore e mezza (intorno alle ore 21:30), successivamente è stato istituito un senso unico alternato (fino alle ore 23:11) con la riapertura totale, in entrambi i sensi di marcia, alle ore 1:30. Inoltre, fino alle ore 8:00 di questa mattina era presente un presidio del personale e dei Tecnici Anas sul posto, interventi nell'immediato per le verifiche tecniche e la bonifica del materiale distaccatosi dalla galleria".

Fin qui le comunicazioni ufficiali. Inutile sottolineare come la notizia, diffusa poco prima della 23 di domenica sera, abbia destato grande preoccupazione in tutta la Locride, che per l'intera nottata ha vissuto lo spettro della chiusura totale del traforo che la collega al versante tirrenico del territorio metropolitano e all'auto strada A2.