Reggio, feste amare per i 69 ex Alival

Reggio si lecca ancora le ferite dall’ultima crisi aziendale che ha provocato il licenziamento di 69 dipendenti. Alival, società che si occupava di prodotti caseari controllata da Lactalis, ha chiuso battenti il primo marzo scorso.

Il sito dell’area industriale di San Gregorio a Reggio, insieme a quello di Ponte Buggianese a Pistoia, ha spento i macchinari lasciando i dipendenti senza lavoro. Una crisi sociale ed economica nel settore dell’agroalimentare, che è stata già tristemente conosciuta in riva allo Stretto perché in passato tutti i 500 lavoratori dell’ex Gdm erano stati licenziati. Dei 69 lavoratori si sono perse le tracce in quanto non ci sono stati interventi per la loro ricollocazione. Moltissimi hanno accettato la liquidazione a stralcio di 52mila euro, alcuni invece hanno deciso di trasferirsi in altre zone dell’Italia (Lombardia e Sicilia) mentre per altri il reinserimento nel mondo del lavoro è ancora fermo al palo.

