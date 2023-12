Reggio, la decisione del Tribunale: nessuna misura cautelare per l'ex consigliere regionale Alessandro Nicolò

Nessun obbligo, né alcuna misura cautelare residua, a carico di Alessandro Nicolò, l'ex consigliere regionale della Calabria coinvolto, ed arrestato, nel 2019 nell'ambito dell'inchiesta della Procura antimafia di Reggio Calabria “Libro nero”, dove gli contestano di essere stato «il referente della cosca di ’ndrangheta Libri» in cambio del sostegno elettorale. Il Tribunale collegiale di Reggio ha infatti revocato le misure «dell'obbligo di permanenza in casa dalle ore 20 alle ore 8» e «dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza» che erano state disposte nei suoi confronti il 7 dicembre 2021, e dopo aver patito la detenzione in carcere dal 31 luglio 2019. Il politico reggino, esponente di Fratelli d'Italia fino alla fase dell'operazione “Libro nero”, è difeso dagli avvocati Renato Milasi e Corrado Politi del Foro di Reggio Calabria.

La decisione del Tribunale fonda sulla mancanza di esigenze cautelari nell'attualità.