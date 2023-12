A Reggio sotto l’albero ci sono 125 assunzioni

Mancano solo gli ultimi due passaggi: le convocazioni e le assunzioni. La procedura per la selezione del personale da assumere al Comune si è conclusa in tempi record, dalle domande (tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate) fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito (che da qualche giorno vengono rese note sul sito del Comune). Una procedura velocissima, grazie soprattutto alle prove in remoto che hanno consentito di abbattere i tempi e ridurre al minimo le lungaggini delle correzioni.

Questo l’elenco definitivo del numero di impiegati che verranno assunti: 22 istruttori amministrativi contabili con 85 idonei finali dopo le prove; 18 agenti di Polizia municipale con 13 idonei e 19 che non hanno superato l’orale; 8 funzionari tecnici con 4 idonei; 8 funzionari contabili con 10 idonei e 13 bocciati; 14 istruttori contabili (solo un partecipante è rimasto fuori in attesa di eventuali scorrimenti); 12 funzionari amministrativi con 23 idonei non vincitori. Ha sbaragliato la concorrenza di altri sette concorrenti l’unica concorsista che è arrivata prima non profilo per psicologo; 15 i vincitori per l’area dei Vigili urbani con il contratto di formazione e lavoro. Infine per gli assistenti sociali sono risultati vincitori 11 partecipanti e tantissimi sono rimasti fuori sia come idonei che come bocciati.

