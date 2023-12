Palizzi, otto anni e mezzo all’ex vice sindaco Davide Plutino. Assolto l’ex sindaco Walter Arturo Scerbo

La sentenza del Tribunale di Locri ha sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio dell’inchiesta “Affare Comune”, relativa a una serie di reati contro la pubblica amministrazione e tentata truffa ai danni dello Stato, in relazione ai fondi stanziati per il progetto “Life Caretta”, che ha riguardato alcuni ex amministratori del Comune di Palizzi. Il Collegio di piazza Fortugno ha condannato l’ex vice sindaco di Palizzi, Davide Plutino, a 8 anni e 6 mesi di reclusione, mentre ha assolto l’ex sindaco Walter Arturo Scerbo, difeso dagli avvocati Umberto Abate e Giuseppe Spadaro.

Sono state nove le condanne, per un totale di poco sopra i 42 anni di reclusione, in un contesto in cui molti degli imputati condannati, compreso l’ex vice sindaco, sono stati assolti per alcuni reati, mentre per altri è stata riconosciuta la relativa responsabilità penale.

Sono invece 8 le assoluzioni piene, compresa quella dell’ex sindaco Scerbo e di Francesco Giordano, difeso dall’avv. Francesco Idone. Il Tribunale ha riconosciuto i danni patrimoniali e non in favore sia dell’Unione Europea sia del Comune di Palizzi, costituite parti civili nel processo, per la cui determinazione ha rimesso le parti interessate davanti al giudice civile. I magistrati hanno anche stabilito la confisca delle somme costituenti il profitto dei delitti di peculato per i quali è intervenuta condanna «o in mancanza, la confisca dei beni di cui i rei abbiano la disponibilità per un valore corrispondente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio