San Luca, tre avvisi di garanzia al sindaco Bartolo

Tre avvisi di garanzia per il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo. A notificare il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Locri sono stati i Carabinieri della locale stazione, che martedì scorso hanno effettuato una perquisizione negli uffici comunali. I carabinieri hanno trascorso diverse ore nel palazzo municipale, e da quello che si dice hanno sequestrato non solo alcuni faldoni contenenti atti amministrativi, ma anche alcuni computer in dotazione ai vari uffici.

Il materiale sequestrato riguarda lo stadio Corrado Alvaro, che come abbiamo già raccontato, è stato sequestrato in data 8 settembre e dissequestrato soltanto qualche settimana fa, perché i servizi igienici del sversavano nella vicina fiumara di Santa Venere. L’altro faldone sequestrato riguarda invece Polsi, nello specifico la questione relativa all’area mercatale. Per il momento non è dato saperne di più.

