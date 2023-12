Fiumara, la lettera di un consigliere: "Caro Babbo Natale, mi regali la strada a scorrimento veloce?"

Particolare lettera a Babbo Natale, quella del consigliere comunale di Fiumara Fortunato Calabrò con richieste magari inusuali ma concrete: in primis, il completamento della strada a scorrimento veloce Fiumara - Campo ancora non finita con tutti i disagi del caso connessi alle difficoltà di collegamento, e quindi di spopolamento, per il borgo e poi attenzione della politica sulla vicenda. Arteria “incompiuta da oltre 14 anni - ricorda - dove si promette ‘alta velocità’ che è ‘altra velocità’, poiché è da più di 40 anni che si parla di questa grande opera, chiamata strada”. Citando tra gli altri l’urologo e chirurgo Francesco Porpiglia di San Roberto e il cardiologo Franco Romeo di Fiumara aggiunge: “eppure i sanrobertesi, così come i fiumaresi, senza strade e servizi, mentre si fanno onore nel mondo mantengono casa nel loro paese scomodo, quasi irraggiungibile per via di questa ‘mulattiera’ chiamata strada Sp6, unica e sola via di collegamento con la Città Metropolitana che vista da quassù sembra un altro continente e, invece, dista solo pochi chilometri.

