Taurianova, due anni fa spariva Agostino Ascone

Esattamente due anni fa scompariva nel nulla il trentasettenne imprenditore agricolo di Amato di Taurianova Agostino Ascone. Il 27 dicembre del 2021 l’inizio di un incubo capace di inghiottire nell’abisso un giovane padre e lavoratore, i suoi affetti e un’intera comunità.

La sparizione di Ascone ha sconvolto, per le sue modalità tragiche e cruente, la Calabria intera. A distanza di due anni, nonostante sia in corso un processo per omicidio davanti la Corte d’Assise di Palmi a carico della moglie Ilaria Sturiale, del suo amante Salvatore Antonio Figliuzzi e del presunto complice Giuseppe Trapasso, il corpo della vittima non è ancora stato ritrovato. E a nulla sono valse le indagini, le ricerche serrate, gli appelli dei famigliari.

