Asp di Reggio, il regolamento di budget strumento di trasparenza

Un regolamento per disciplinare conti e prestazioni ed inseguire un’efficienza che manca da diversi lustri. L’Asp guidato da Lucia Di Furia si dota di un altro “anticorpo” dopo le stagioni delle spese non rendicontate e delle prestazioni negate: il regolamento di budget. Uno strumento di gestione dell’organizzazione che traduce gli obiettivi strategici aziendali in elementi quantificabili e misurabili. Un modello di programmazione e controllo che traduce in obiettivi annuali i programmi pluriennali assegnandoli a specifici centri di responsabilità in una logica di unitarietà di gestione dell'Azienda che passa anche dal monitoraggio periodico e la verifica. Processo che rientra anche nell’ambito del percorso aziendale per la certificabilità del bilancio.

Operazione che oltre ad individuare gli obiettivi fissa anche le responsabilità. Come dire una catena in cui si individua chi deve fare cosa. Così la direzione strategica adotta il processo di budget definendo vincoli e priorità; sottoscrive le schede di Budget in fase di negoziazione; vigila sulla fase di monitoraggio; autorizza eventuali modifiche richiese dai centri di responsabilità in corso d’anno.

