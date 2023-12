Mammola, piove ancora dentro la galleria della Limina: non ci sono garanzie sulla sicurezza

Continua a “piovere” all’interno del traforo della Limina. Un nuovo intervento dei vigili del fuoco di Siderno e di personale dell’Anas, è stato reso necessario ieri nella galleria delle strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, a seguito delle segnalazioni dei conducenti di alcuni veicoli in transito. Un intervento che non fa altro che confermare i timori e i dubbi espressi da più parte sulle reali condizioni della galleria, alla luce dell’allarme sulla massima urgenza dei lavori di messa in sicurezza (con chiusura totale del traforo) lanciato lo scorso ottobre dall’Anas, poi “ridimensionato” con l’annuncio di lavori a chiusura parziale che dovrebbero, iniziare entro il prossimo marzo.

Preoccupazioni condivise dal comitato “Ionio-Tirreno” nato qualche mese fa quando è iniziata a circolare la notizia di una possibile chiusura del valico. Comitato che torna a farsi sentire puntando il dito contro la politica che in questi mesi non ha fatto nulla per migliorare la situazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio