Gioia Tauro, i numeri del porto inducono all’ottimismo

A pochi giorni dalla fine dell’anno è arrivato il record di movimenti di container per il terminal Mct di Gioia Tauro sin da quando è stato ufficialmente aperto, circa 28 anni fa. Il 27 dicembre, infatti, sono stati toccati 3 milioni 500.021 teus movimentati nel terminal. Un dato che premia gli investimenti del gruppo Msc da quando la Til (Terminal Investment Limited) ha rilevato il porto container. Il precedente record era stato toccato nel 2008 quando si raggiunsero i 3 milioni 449 mila teus. Poi la crisi economica mondiale cominciò a far sentire i suoi effetti anche nel terminal Mct, tanto che dall’anno successivo si fece ricorso alla cassa integrazione per oltre dieci anni. Infine, nel 2018, vennero effettuati ben 400 licenziamenti ed altri 500 erano stati annunciati. La svolta arrivò nel marzo del 2019, quando il gruppo Msc prese il controllo del terminal avviando una rivoluzione negli assetti dell’equipment, facendo arrivare sulle banchine nuove gru e carrelli, riassumendo i portuali licenziati e stabilizzando i volumi che oggi segnano il record per Mct.

