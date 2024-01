Ospedale di Locri, è l’ora della verifica: i soldi bastano per la ristrutturazione?

Un altro tassello verso la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, riguardanti il padiglione denominato “Greca”. Con decreto a contrarre del Commissario ad Acta Roberto Occhiuto numero 328 del 29 dicembre (pubblicata sul Burc il 31) è stato avviato l’iter di affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva.

Un atto dovuto, che rende però l’idea di quanto sia ancora lungo quell’iter avviato quasi vent’anni fa, con l’Accordo di programma sottoscritto tra il ministero della Salute e la Regione Calabria che prevedeva, tra l’altro, il finanziamento dell’intervento di ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, per un importo complessivo di 14.460.793,17 euro, i cui lavori erano stati aggiudicati in via definitiva nel 2007 a un’impresa con la quale nel 2011 si è proceduto alla risoluzione del contratto «a seguito delle gravi inadempienze».

