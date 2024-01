Port Agency di Gioia Tauro, proroga di sei mesi ma resta il dubbio incompatibilità

Importanti misure a favore dei lavoratori portuali in chiusura d’anno: il Governo ha infatti prorogato di altri sei mesi la durata delle Agenzie per la somministrazione e la formazione del lavoro nei porti di transhipment di Gioia Tauro e di Taranto.

Ad annunciarlo il deputato e viceministro Edoardo Rixi, aggiungendo che anche per il 2024 verrà estesa alle AdSP la possibilità di sostenere economicamente le imprese autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali, nonché i soggetti fornitori di lavoro temporaneo, negli scali nazionali. «Un passo avanti – ha affermato il viceministro – a sostegno di un comparto fondamentale per mantenere efficienti flussi commerciali e contribuire alla crescita economica».

La Port Agency gioiese fu creata nel 2017, in seguito all’Accordo di programma sottoscritto il 27 luglio del 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dei Trasporti, il ministero dello Sviluppo economico, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Regione Calabria, Invitalia e l’AdSP, per il reintegro graduale di quei lavoratori in esubero delle imprese portuali autorizzate alla movimentazione container. Obiettivo primario resta trasformarla in impresa portuale disciplinata ai sensi dell’art.17 comma 5 della legge 84/94.

