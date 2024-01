“Come si fa a morire in quel modo?”, il caso Vishnal a Locri arriva in Parlamento

«Da non credere, ma come si fa a morire in questo modo? I cittadini e le cittadine di questa terra abbandonata meritano di più, a Locri e in quasi tutti gli ospedali della Provincia di Reggio Calabria la Giunta regionale ha fatto poco o nulla per aumentare la qualità dei servizi. Troppe morti sospette in corsia, in ospedali non idonei, che cadono a pezzi, con poco personale e con molti reparti chiusi».

Giuseppe Nunziato Belcastro, portavoce del Movimento 5 Stelle, interviene nella discussione che si è aperta a seguito della morte del giovane Vishnal, il ragazzo di appena 24 anni, deceduto dopo il ricovero all’Ospedale di Locri, a dieci ore dall’ingresso in pronto soccorso e in circostanze ancora tutte da chiarire.

«Non bastano i pochi incontri sporadici tra qualche amministratore locrideo, il commissario regionale e presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e la direttrice generale dell’Asp Lucia Di Furia», prosegue Belcastro che aggiunto ancora oltre: «Come Movimento 5 Stelle, chiediamo il sacrosanto diritto alla salute e un impegno serio con interventi immediati da parte dell’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria e della Regione Calabria in grado di avviare una soluzione idonea alle tante criticità, per definire un piano di intervento che abbia a cuore la salute di tutti i cittadini».

