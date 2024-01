Il pauroso frontale sulla SS 106. San Luca piange Domenico, Teresa, Elisa e Antonella

La notizia del tragico incidente di Catanzaro nel quale hanno perso la vita quattro giovani di San Luca ha scosso l’intero paese di 3.500 anime. Nel giro di pochi minuti la comunità della Locride è venuta a conoscenza della tragica “marizza” che ha gettato nella disperazione più cupa quattro famiglie.

Le giovani vittime erano conosciute e benvolute da tutti: il 27enne Domenico Romeo, disoccupato, che si trovava alla guida della Fiat Panda; Teresa Giorgi, 34 anni, sposata e madre di due bambini in tenera età, un maschietto e una femminuccia; Elisa Pelle, 24enne, anche lei sposata e madre di una bambina e la 21enne Antonella Romeo erano uniti da legami di parentela.

Dolore e rabbia i sentimenti che hanno “avvolto” San Luca perché non si può morire in maniera così tragica su strade vecchie e ultra pericolose. Il sindaco Bruno Bartolo conosceva le giovani vittime e soprattutto le rispettive famiglie che da ieri non saranno più le stesse. «Sono sconvolto, è una tragedia molto grande».

A casa delle vittime non c’è nessuno, perché quando il maresciallo della stazione dei carabinieri ha comunicato la drammatica notizia, i familiari si sono precipitati a Catanzaro. Un parente informa che i quattro si erano recati a Catanzaro per far visita a un loro congiunto che è ristretto nella casa circondariale del capoluogo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria