Tragedia sfiorata a Roccella, due giovani ucraini urtati da un treno: solo fratture

Tragedia sfiorata alla periferia sud di Roccella lungo il tratto ferroviario Marina di Gioiosa – Roccella. Due giovani cittadini ucraini, ospiti a Roccella da diversi mesi a seguito dell’emergenza guerra in Ucraina, uno di 17 anni e l’altro di 16, sono stati “urtati” nella contrada Pantano da un treno regionale Reggio Calabria-Catanzaro Lido (a bordo non c’erano passeggeri). Fortunatamente i due cittadini dell’Est sono stati colpiti di striscio (di più il 17enne) da una parte laterale dello stesso treno, che dopo l’urto, ad una distanza di circa 300 metri dal luogo dell’impatto, si è subito fermato consentendo così al capotreno di lanciare immediatamente l’allarme. Uno dei due giovani, ossia R.A., ha riportato la frattura di un femore e di un braccio oltre ad alcune contusioni, ferite ed escoriazioni in più punti del corpo. Il secondo giovane, il 16enne M.M., invece, riuscendo ad allontanarsi di poco dai binari più dell’amico ha riportato solo escoriazioni in alcune parti del corpo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria