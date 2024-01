San Luca piange le sue vittime: erano tutti parenti. La figlia di Teresa rimasta a casa perché malata

Il giorno dopo il tragico e devastante incidente stradale che è costato la vita a quattro giovani di San Luca, tre giovane donne e un ragazzo di 27 anni, il paese, malgrado la giornata festiva, è completamente deserto. Nella piazza principale del paese solitamente occupata da giovani e anziani, i presenti si contano sul palmo di una mano. Tutto passa in secondo piano: il calcio e la locale squadra che milita nel campionato di serie D e ha deciso di rinviare il derby con il Locri a mercoledì, scompaiono dall’agenda che segna il ritmo delle giornate, perché nessuno ha voglia di parlare.

Sull’incidente invece, emergono altri particolari. I quattro giovani erano legati da forti vincoli di parentela. Domenico e Antonella, di 27 e 18 anni, erano fratello e sorella e nipoti di Teresa Giorgi (35 anni). Mentre Elisa Pelle (25 anni) era cognata di Domenico e Antonella, avendo sposato il fratello più grande. I quattro si erano alzati molto presto per andare a fare visita ai mariti di Elisa Pelle e Teresa Giorgi, che stanno scontando una condanna nel carcere di Siano a Catanzaro. Avevano terminato il colloquio nella prima mattinata, intorno a mezzogiorno e da poco meno di un’ora si erano rimessi in viaggio per rientrare a casa al più presto, anche perché Teresa non vedeva l’ora di riabbracciare la figlia piccola che non stava bene e per questo l’aveva lasciata a sua madre. Per fortuna la piccola stava male così è stata lasciata a casa della nonna, perché altrimenti la madre l’avrebbe portata con sé per farla vedere al papà.

