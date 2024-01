Il sogno di Amina, rifugiata dal Kashmir a Sant'Ilario dello Jonio: “Guidare una macchina, ora posso farlo”

Quello di prendere la patente era tra i desideri per la sua nuova vita, qui in Italia. Così Amina Matloob, 20 anni, rifugiata del Kashmir, beneficiaria del progetto di accoglienza gestito dalle cooperative sociali Eurocoop “Jungi Mundu” e “Pathos”, logisticamente con sede a a Sant’Ilario dello Ionio e facente capo al Comune di Ferruzzano, proprio nei giorni scorsi ha conseguito l’ambito documento. Un desiderio che aveva espresso non appena si era impadronita della lingua italiana e che dirigenti e operatori delle due cooperative hanno esaudito inserendo nel suo percorso di integrazione anche la scuola guida.

«Sono felice di aver preso la patente e poter guidare – dice Amina – Avevo un po’ paura di non farcela; invece, grazie agli operatori delle cooperative e agli istruttori, ci sono riuscita. Ho cominciato a preparare la teoria seguendo dei tutorial online, poi mi sono iscritta a scuola guida e ho continuato a studiare, fino agli esami di pratica».

Un percorso superato brillantemente dalla giovane con il sostegno degli operatori del progetto di accoglienza, coordinati da Nicola Papandrea, che non le hanno mai fatto mancare la vicinanza e l’incoraggiamento in questa occasione come in tutte le altre tappe del percorso verso l’integrazione.

All’autoscuola “Futura” di Fiorenza e Mongiardi, di Locri, ha poi trovato la professionalità e l’attenzione che le hanno consentito di studiare con tranquillità, in un clima sereno.

Amina è arrivata a Sant’Ilario nel 2022, in fuga da un territorio in guerra, insieme alla madre e altre tre sorelle e un fratello, grazie a un’azione di ricongiungimento con il padre che era arrivato in Italia qualche anno prima. Insieme a loro ha ritrovato, nella Locride, la fiducia nel futuro.

