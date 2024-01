Montebello Jonico, incendiati i mezzi della ditta che sta mettendo in sicurezza l'ex provinciale Sant’Elia–Fossato

Alcuni mezzi meccanici della ditta che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza della strada ex provinciale Sant’Elia–Fossato sono stati incendiati la notte scorsa. A denunciare l’accaduto è la sindaca Tina Foti, che parla di “vile attentato che colpisce la ditta e gli operai e danneggia l’intero comprensorio”.

I lavori sulla S.Elia-Fossato, principale arteria di collegamento fra il litorale e le zone interne, percorsa quotidianamente da centinaia di automobilisti, sono ripresi da poco, dopo svariati confronti con la Città Metropolitana, incontri promossi anche da consiglieri comunali e ripetute sollecitazioni finalizzate alla messa in sicurezza.

