Reggio, eseguite le nuove indagini alla discarica di Melicuccà per ottemperare alle prescrizioni

Nuove indagini per adempiere e superare le prescrizioni espresse nella conferenza dei servizi sulla discarica di Melicuccà. L'Arrical, l'autorità unica regionale di acqua e rifiuti ha adottato una serie di attività con cui dare esecuzione alle indicazioni contenute nel Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). Così dopo una una riunione tecnica con i rappresentanti dell’Arpacal che ha preceduto l'estate i due enti funzionali della Regione hanno stabilito di avviare delle attività con cui provvedere al piano di monitoraggio indicato (che si articola in più passaggi: studio idrogeologico per la realizzazione di 4 piezometri da ubicare lungo il perimetro della discarica; studio geologico e sulla pericolosità sismica di base per realizzare la nuova pista di accesso; studio idrogeologico – geochimico per definire le isopieze, direzione di flusso delle acque sotterranee, le mappe di eventuali inquinanti, livelli di guardia, ubicazione dei piezometri da utilizzare come pozzi barriera e simulazione falda, assistenza tecnica durante la realizzazione dei piezometri e documentazione Ispra).

