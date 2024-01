Reggio, inchiesta "Rifiuti Spa 2": due assoluzioni e altrettante condanne ridimensionate I NOMI

Un'altra pronuncia che depotenzia il quadro accusatorio dell'inchiesta “Rifiuti Spa 2”. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha assolto "per non avere commesso il fatto" l'avvocato Giulia Dieni, nota penalista del Foro reggino accusata di contiguità con la 'ndrangheta, e Carmela Alampi; e ridimensionato le condanne a carico di Lauro Mamone, ridotta a 5 anni, 9 mesi e 10 giorni, e Domenico Alati a 4 anni 5 mesi e 10 giorni.

Lo stralcio residuo dell'operazione “Rifiuti Spa 2” era ritornato in Corte d'Appello dopo che i Giudici Supremi avevano annullato la precedente sentenza affermando la mancata contiguità con la cosca di 'ndrangheta Alampi di un gruppo di professionisti, inizialmente accusati di essere stati al servizio dei boss di Trunca e Valanidi, ben inseriti nel business degli appalti ecologici. La Corte ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.