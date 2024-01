Mattanza sulle strade della Calabria: è il momento di dire basta!

«C’è il tremendo rischio che ormai qualcosa si muova soltanto in presenza di tragedie sempre più drammatiche e si finisca per dimenticare le tante vittime singole che sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Dobbiamo reagire tutto insieme o la nostra comunità diverrà soltanto una comunità dove ognuno resterà solo con i propri caduti sul campo».

Il dibattito sulla viabilità nel versante ionico reggino e catanzarese, che ha preso le mosse dopo l’incidente mortale di Montepaone in cui hanno perso la vita quattro giovani di San Luca, si arricchisce dell’intervento di Pietro Sergi, consigliere comunale di minoranza a Careri e presidente dell’associazione “Spiriti liberi calabresi”.

Di ritorno dalle esequie dei quattro ragazzi, Sergi ha scritto che in quella sede «si urlava l’indignazione verso questi rappresentanti istituzionali metropolitani e regionali, che si sono limitati a snocciolare cifre e date indicative entro le quali queste opere che vengono presentate come opere straordinarie saranno completate. Queste opere non sono straordinarie. Sono, piuttosto, il drammatico simbolo del fallimento di una classe dirigente che da molti decenni è diventata sempre più mediocre e sganciata dalla realtà e dal ruolo che dovrebbe ricoprire».

