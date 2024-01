Museo del mare, il Comune di Reggio punta sul “modello Genova”

C’è un modello per il Museo del mare, ed è Genova. Almeno per quanto riguarda il futuro acquario, “cuore pulsante” della mega-struttura ripescata grazie al Pnrr, il Comune ha individuato una strada precisa nella collaborazione con la società Costa Edutainment, gruppo leader in Italia nella gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca scientifica. Alla società - che oltre all’acquario di Genova gestisce anche “La Città dei Bambini e dei Ragazzi” experience museum, Biosfera e Bigo sempre nel capoluogo ligure, gli acquari di Livorno e Cattolica, oltre a vari parchi tematici e acquatici in varie zone d’Italia - è stato formalmente affidato l’incarico professionale per la stesura del piano economico - finanziario di gestione e per le specifiche tecniche inerenti la progettazione del futuro acquario reggino.

