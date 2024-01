Reggio, a un anno dal taglio del nastro la piazza di Pellaro mostra i segni dell’incuria

È passato poco più di un anno dal taglio del nastro, eppure i segni dell’incuria si sono fatti largo, velocemente. La piazza Vittorio Veneto di Pellaro sembra già “dimenticata”. Il fermo immagine è poco incoraggiante, in più punti tombini scoperti, ruggine nelle parti metalliche del muro (forse dall’inizio si è pensato a questo effetto vissuto), gli alberi non curati, tra cui emerge la “stele” di una palma. Una delle storiche alberature che hanno fatto da cornice a tante generazioni, ha pagato il suo contributo al punteruolo rosso, il coleottero che si è portato via questi pezzi di memoria collettiva di uno dei quartieri più popolosi della periferia sud della città. E poi quando piove salta l’illuminazione pubblica, lampioni bui, perché probabilmente non sono state previste le precauzioni necessarie (chiusure stagne). E poi per finire ciliegina sulla torta una perdita idrica, certo riparata ma peccato che nessuno degli addetti ai lavori si ritrovasse una mappa dell’impianto idrico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio