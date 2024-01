“Prove di volo” per le rotte Ryanair. Su Reggio prenotati i primi due slot

Per l’annuncio ufficiale si attende una visita dell’ad di Ryanair, Michael O’Leary, ma il piano è ormai pronto. La compagnia low cost irlandese potrebbe fare di Reggio una delle sue basi in Italia e metterà in campo otto nuovi collegamenti, quattro nazionali e altrettanti internazionali. A dare la spinta finale è stato il via libera della Commissione Europea al piano della Regione da 120 milioni di euro, che coinvolge pure gli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone, anch’essi interessati da nuove rotte.

Ieri proprio da Ryanair è arrivata, indirettamente, una novità. Dopo la richiesta di uno slot su Manchester risalente alle scorse settimane, la stessa procedura è stata finalizzata su Marsiglia: saranno queste, dunque, due delle nuove destinazioni da e per Reggio. Ad oggi non è ancora possibile prenotare o acquistare posti, ma dal sito dell’aeroporto francese si apprende che i collegamenti avranno inizio il 5 aprile con due voli a settimana, il lunedì e il venerdì. Stessa data di partenza, più o meno, anche per Manchester. Stando alla manifestazione d’interesse presentata da Ryanair lo scorso settembre, le altre due rotte internazionali dovrebbero essere Dublino e Cracovia, fermo restando che gli orientamenti potrebbero essere cambiati nelle ultime settimane. Analogo discorso per i voli nazionali, che dovrebbero essere su Bergamo, Torino, Venezia e Bologna. Di certo, tutto sarà pronto a breve per la “Summer 2024”, che nelle intenzioni della Regione dovrà vedere la Calabria protagonista. In questo senso, sempre Ryanair ha annunciato - da aprile a ottobre - voli Crotone-Bergamo (giornaliero e doppio in alcuni giorni), Crotone-Bologna (martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica) e Crotone-Venezia Treviso (martedì e sabato). A completare il quadro saranno poi le novità previste su Lamezia Terme, una delle quali trapela da Aeroitalia che avrebbe in programma voli su su Perugia ed Ancona.