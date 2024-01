Ospedale di Locri, la mappa dei cantieri per la futura messa in sicurezza

Un ospedale più sicuro e in linea con le più recenti normative in materia antisismica e antincendio. Sarà così il presidio “spoke” della Locride, il più grande della sua categoria nel territorio metropolitano con i suoi 270 posti letto, interessato da due differenti progetti di ristrutturazione: quello del padiglione “Greca” (in dirittura d’arrivo dopo un iter ultraventennale caratterizzato da numerosi intoppi) e il resto della struttura, per il quale la direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria ha approvato, come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, il Documento d’indirizzo alla progettazione sottoscritto dal rup, ingegner Riccardo Gioberti, sulla base del finanziamento di oltre 19 milioni di euro, previsto dalla Legge di Bilancio del 2019 (esecutivo Conte I).

Due gli obiettivi dell’elaborato, propedeutico ai successivi livelli progettuali previsti dal nuovo Codice dei contratti: l’adeguamento sismico e le misure antincendio.

Ovviamente, viste le dimensioni e la complessità della struttura di via Verga, l’intervento non riguarderà tutto lo stabile. Gli interventi previsti, su vari livelli, infatti, riguarderanno porzioni mirate dell’edificio, selezionate in base a criteri oggettivi.