Rifiuti, a Reggio al via gli incontri per concertare il passaggio

Un primo incontro per definire il passaggio di consegne che rivoluziona il settore. Dopo la sentenza che ribalta le scelte del Comune sul fronte dei servizi di igiene, l’Ente deve organizzare in maniera concreta i diversi step del passaggio tra la Tknoservice, società piemontese che dal 2021 opera in città e la calabrese Ecologia Oggi. Lunedì da Palazzo San Giorgio partiranno le prime richeiste documentali per Ecologia Oggi, mentre mercoledì è convocato il primo incontro con la società che lascia il servizio. Sul tappeto tanti gli aspetti da definire.

La società lametina che si occupa già del servizio di raccolta nella città di Cosenza, oltre che degli impianti di trattamento rifiuti di Gioia Tauro, Siderno e Sambatello, dovrà subentrare nella città più popolosa della Calabria. Da mesi ribadisce di essere pronta a questa nuova sfida. Da mesi pare stia cercando una base logistica per la collocazione dei mezzi di raccolta nell’area cittadina. La priorità è quella di garantire la continuità di un servizio essenziale che in ogni caso deve proseguire.