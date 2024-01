Locri, il consigliere e medico Sorbara: «Su Cardiologia l’Asp ignora le promesse fatte dopo le dimissioni di Amodeo»

«La direzione generale dell’Asp deve dare seguito agli impegni presi col primario della struttura complessa di Cardiologia Enzo Amodeo, al momento del ritiro delle sue dimissioni, a cominciare dalla realizzazione della sala di cardiostimolazione, indispensabile per garantire tutte quelle prestazioni necessarie a intervenire nei casi di crisi cardiache e aritmie».

Il consigliere comunale del gruppo di opposizione “Storia e Progresso per Locri” Eliseo Sorbara va subito dritto al punto, compiendo un vero e proprio focus sul reparto di Cardiologia «che va avanti – ha proseguito – grazie allo spirito di abnegazione del personale medico, paramedico e tecnico, il quale, però, è notevolmente sotto organico e non riesce a garantire quei servizi che negli anni passati venivano erogati all’ospedale di Locri, come i pacemaker (sia temporanei che definitivi), le ecografie trans esofagee e i test da sforzo e che non può compiere prestazioni promesse nei mesi scorsi, come l’uso dei defibrillatori CDI e i loop-recorder per le aritmie».