Vertenza Lirosi di Gioia Tauro, la Filt-Cgil avvisa: «I rischi di una gestione sbagliata»

Vertenza Lirosi: la Filt Cgil Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria (ex Gioia Tauro) interviene sulla questione Lirosi, anche alla luce dei recenti sviluppi e delle polemiche scaturite a margine dell’incontro in Regione tra l’assessore Staine e l’amministratore giudiziario dell’azienda, Sabrina Condemi, per chiedere che vengano garantiti tutti i posti di lavoro e i servizi di mobilità nella Piana.

«Da molti anni – evidenzia il sindacato – la Filt-Cgil della Calabria ha messo in guardia rispetto al rischio di una crisi pesante del sistema del Trasporto Pubblico Locale e alla necessità di una sua riforma e razionalizzazione, a maggior ragione oggi se dovesse realizzarsi la malaugurata ipotesi di autonomia differenziata che farebbe diminuire risorse che invece andrebbero aumentate».

In questo quadro si inserisce la vertenza della Lirosi autoservizi che impatta direttamente sul territorio della Piana di Gioia Tauro e della Città metropolitana, su circa 200 mila cittadini che hanno diritto a servizi essenziali di mobilità e sugli 80 lavoratori che rischiano non per colpa loro di perdere il posto di lavoro.