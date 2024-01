Rifiuti e roghi nel rione Marconi di Reggio, è emergenza ambientale

L’emergenza ambientale si aggiunge a quella sociale. Il rione Marconi annega tra ratti e rifiuti, tra spaccio e criminalità. Un quartiere ostaggio del degrado. Lo spaccato è quello dei grossi agglomerati periferici di edilizia economica e popolare, in cui convivono famiglie di estrazione socio culturali diverse. Con la differenza che il rione Marconi è una realtà della cintura urbana che negli anni ha registrato una costante decadenza. E i cittadini che respirano la puzza dei rifiuti assieme alla diossina sono stanchi. Questo è uno dei quartieri discarica. Qua come a Mortara, come alla Polveriera arrivano di notte (ma anche in pieno giorno a volte) per abbandonare i rifiuti. Cumuli soprattutto nelle zone meno illuminate. Si trova di tutto, dagli elettrodomestici agli ingombranti tra i sacchetti di immondizia con scarti di cibo. Montagne che poi vengono date alle fiamme. Si respira la diossina assieme al degrado sociale. Ma i cittadini onesti chiedono risposte. «Non siamo noi a creare questo scempio, siamo vittime di questo stato di cose» denunciano i residenti delle case popolari e non solo. «Siamo costretti a stare tappati in casa, non ci si può avventurare sotto. I ratti sono così grandi da fare paura anche ai cani. Com’è possibile che si smontino auto, che si svolgano in mezzo al quartiere attività di “rottamazione”».