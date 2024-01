Siderno, prime indiscrezioni sui lavori nella galleria della Limina: “S’interverrà sulle singole infiltrazioni”

Entro la prossima settimana i vertici di Anas Calabria incontreranno il comitato esecutivo dell’Associazione dei Comuni della Locride. È l’impegno assunto dopo che in più occasioni i primi cittadini del comprensorio hanno chiesto maggiori dettagli sui lavori di manutenzione straordinaria della galleria della Limina, dopo il recente annuncio da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto che, a seguito dell’approvazione del progetto rimodulato, ha dato per certo l’inizio dei lavori entro il mese di marzo con chiusura al traffico solo nelle ore notturne e transito regolare dalle 6 alle 22. Il tempo stimato per completare i lavori è di 18 mesi.

Il sindaco di Mammola Stefano Raschellà, amministratore del comune più prossimo alla galleria e architetto di professione, raggiunto telefonicamente, ci ha dichiarato che «in questo momento sono in fase di valutazione gli ultimi parametri tecnici che a breve saranno resi noti».

In base a quello che è emerso durante le interlocuzioni regolari con Anas, Raschellà ritiene che «i lavori che si andranno a realizzare sono quelli in parte già annunciati, ovvero saranno compiuti interventi snelli previsti dal progetto di ripristino del lite mirati alle superfici della calotta maggiormente ammalorate».