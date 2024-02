Rosarno prega per Francesco: "Non mollare, ti aspettiamo"

«Francesco, non mollare, forza, ti aspettiamo». Sono queste le parole che da ieri riempiono gli spazi dei social accompagnate da mani in preghiera e tanti cuori. L’invito a non arrendersi è rivolto a Francesco Giovinazzo, l’unico rimasto ancora in vita dopo il terribile incidente avvenuto martedì notte a Rosarno, nel quale hanno perso la vita i fidanzati Gessica Muià e Francesco Giovinazzo, omonimo dell’altro Francesco rimasto gravemente ferito. Uno di loro, il fidanzato, era alla guida della macchina che si è schiantata violentemente conto un muro.

Dopo la morte dei due giovani, i quali poche ore prima dell’appuntamento con la morte avevano festeggiato il ventitreesimo compleanno di lei coronato da una dichiarazione d’amore con tanto di proposta di matrimonio postata su Instagram, ora gli amici di Francesco, la chiesa, le amministrazioni locali, ma anche chi non lo ha mai conosciuto sono in ansia per lui.

Ci sono una comunità virtuale e un’altra reale vicino a lui nelle preghiere. «Francesco è il compagno di scuola di mio figlio – racconta Pina –. La settimana scorsa ha mangiato a casa nostra e ora sta lottando contro la morte. La vita è assurda, stiamo tutti pregando per lui, perché possa salvarsi e possa tornare dai suoi fratelli e dai suoi genitori».

Francesco, l’unico sopravvissuto e cugino del deceduto, è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni sono molto gravi, riferiscono i familiari; la sua vita è appesa a un filo.