Sanità, "significativi passi in avanti nell’offerta ai cittadini della Locride"

«Dall’interlocuzione avviata con la direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia arrivano significativi passi in avanti per l’implementazione dell’offerta sanitaria del territorio». È quanto ha scritto in una nota diffusa agli organi d’informazione Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno e delegata dell’Associazione dei Comuni della Locride alla Conferenza dei Sindaci all’Asp di Reggio Calabria.

Facendosi portavoce delle istanze dei comitati “Sanità per la Casa della Salute di Siderno”, “DifendiAmo l’Ospedale di Locri” e “Corsecom-Sanità”, la sindaca ha incontrato lo scorso 26 gennaio la dg Di Furia, riassumendo nella nota alcuni dei principali progressi registrati, dopo le proposte e le osservazioni discusse.

Partendo dall’ospedale di Locri. «L’organico di alcuni reparti cardine – ha scritto la Fragomeni – sarà implementato con l’arrivo di ulteriori cinque medici cubani: tutti e tre gli screening – cervice, colon retto e mammella – sono stati attivati e si sta per avviare lo screening Hpv. In poche settimane – ha aggiunto – sarà consegnata l’Osservazione breve intensiva, così come sarà completata la sala di cardiostimolazione. A breve, inoltre, si sperimenterà il nuovo sistema di prenotazioni per i prelievi al laboratorio analisi e potranno essere nuovamente erogati servizi in intramoenia, grazie all’individuazione di locali adeguati e a norma».

Non poteva mancare un focus sulla casa della comunità “hub” di Siderno, l’ormai ex “casa della salute”, finanziata da anni con fondi diversi dal Pnrr e che, proprio per questo, appare in ritardo rispetto alle analoghe strutture in fase di progettazione in tutta la regione, che invece sono soggette a tempi e scadenze tipici del Piano nazionale di ripresa e resilienza.