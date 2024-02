Aeroporto di Reggio, dati in crescita: sfiorati i 300 mila passeggeri

«La prossima settimana – ha annunciato il presidente Roberto Occhiuto – verrà in Calabria l’amministratore delegato di Ryanair a indicare e a descrivere quali rotte la compagnia farà dalla Calabria. Ci saranno molte rotte dall'aeroporto di Reggio ma anche altre dagli altri aeroporti calabresi».

Intanto, sono dati positivi come previsto quelli riferiti all’aeroporto “Tito Minniti”. Le informazioni definitive sul traffico relative al 2023 sono positive per lo scalo dello Stretto. Si è collocato al 30. posto in Italia con un totale progressivo di 5148 movimenti con un incremento rispetto alla fine del 2022 di 24. Una buona performance confermata dal dato relativo ai passeggeri che sfiorano i trecentomila. Un numero che conferma quanto ci sia la richiesta effettiva di volare dall’area dello Stretto anche se viene confermata la percentuale non proprio entusiasmante di riempimento dei voli. Il numero di 293mila passeggeri che hanno scelto di volare da e per Reggio è incoraggiante ma allo stesso tempo bisogna analizzare il contesto temporale: il 2023 è l’anno della ripresa definitiva della mobilità dopo gli anni della pandemia e quindi questo risultato dovrà essere riparametrato nel lungo periodo e allo stesso tempo si tratta di un risultato ancora abbondantemente al di sotto degli anni precedenti. La speranza adesso è davvero l’avvio dei collegamenti con Ryanair. Si ricorda che le rotte della compagnia low-cost da e per Reggio sono previsti per Manchester e Marsiglia per aprile.